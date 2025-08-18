【がおぱわるぅ】初のテーマカフェが期間限定オープン！ オムライスアイテムも登場
サンリオとCHOCOLATE Inc.が共同開発したキャラクター「がおぱわるぅ」の初のテーマカフェ「がおぱわるぅのオムライスカフェ」が、2025年9月下旬より期間限定で開催される。あわせて、サンリオショップでは「がおぱわるぅ」の新商品「がおぱわるぅ オムライスデザインシリーズ」も登場する。
「がおぱわるぅ」の「ぱわるぅ」は「おむらいす島」に住むとってもパワフルなきょうりゅう。そのパワフルパワーは時にみんなを「わおっ」とさせます。かと思えば、みんなが困っている時にはその持ち前のパワフルさを生かして「がおっ」と解決することも。パワフルなちからをポジティブに変えて、ぱわるぅは今日もがおがおと生活している。しましまでフカフカすぎるおなかがチャームポイント。
今年のサンリオキャラクター大賞では初エントリーからわずか3年で19位にランクインするなど、今勢いのある人気キャラクターだ。
今回「がおぱわるぅのオムライスカフェ」は、「オムライス」が大好物な「ぱわるぅ」待望の ”オムライス屋さん” で「ぱわるぅ」やお友だちが一生懸命お客様をおもてなしする様子をイメージした描き下ろしイラストが特長。カフェの詳細情報は9月上旬に公開予定なので、お見逃しなく。
そして、「がおぱわるぅ」のサンリオオリジナルグッズが登場。
ぱわるぅの大好きなオムライスをテーマに、日常で使いやすいパスケースや前髪クリップなどをラインアップ。さらに、実際にオムライスを載せられる「プレート」も登場し、「ぱわるぅ」ならではの表情の豊かさや愛らしさを様々な場面で楽しめる。
また、「がおぱわるぅ」の世界観をより深く感じてもらうため、「がおぱわるぅのオムフェス（オムライスフェスティバル）」と題したキャンペーンが開催される。
オムライスと「ぱわるぅ」の写真をSNSと特設サイトに投稿すると、ぱわるぅが選ぶ ”ぱわるぅ賞” やハライチ岩井勇気が選ぶ ”岩井賞” など賞品が当たる「みんなのオムライス大会」、その他「オムフェス」の楽しい様子を描いた間違い探しなど、がおぱわるぅらしい独創性のあるイベントがおこなわれる。詳細は特設サイトをチェック。
（C）'25 SANRIO CHOCOLATE 著作（株）サンリオ
