最近の県内景況について徳島経済研究所は「一部に弱さがみられるが、緩やかに持ち直している」と、3か月連続で判断を据え置きました。徳島経済研究所によりますと、6月の県内の個人消費は、物価高から購入数を絞る動きが見られた一方、気温上昇や梅雨の影響で店への来店者が増加し、全体の売り上げは前年の同じ月を上回りました。旅行では、大阪関西万博の影響があったものの、旅行会社窓口への来店は少なく、国内旅行は前年の同じ