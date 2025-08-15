しくじり先生 俺みたいになるな！！』に元セクシー女優の蒼井そらが登場。引退後の私生活で、一般男性とのワンナイトラブを繰り返していた衝撃の過去を赤裸々に告白した。【動画】港区で遊んでいた当時の蒼井そら有名人の“しくじり経験”から教訓を学ぶ本番組では、8月15日放送回で元セクシー女優の蒼井そらが登壇。セクシー女優になるまでの道のりや、人気を集めた裏での“しくじり”について赤裸々に語った。授業を聞くメ