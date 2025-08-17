第107回全国高校野球選手権第107回全国高校野球選手権は16日、甲子園球場で第11日が行われた。第1試合の3回戦は、日大三（西東京）が高川学園（山口）を9-4で下して8強入り。ネットでは日大三との2回戦で好投した投手が再び脚光を浴びている。日大三は15安打9得点で高川学園を圧倒。強力打線で進撃する一方、2回戦で対戦した豊橋中央（愛知）の高橋大喜地（だいきち）投手（3年）が再び話題となった。豊橋中央は11日に2-3で