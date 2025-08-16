大分市内の飲食店でO157による食中毒が発生しました。大分市保健所は店に対し2日間の営業停止処分を出しました。 食中毒が発生したのは大分市千代町にある「日本料理うを清」です。大分市保健所によりますと8月1日から3日までにこの店を利用した56人のうち、17人が下痢や腹痛などの症状を訴えました。医療機関を受診した3人の患者から「腸管出血性大腸菌O157」が検出されたため大分市保健所は食中毒と断定しました。提供されたの