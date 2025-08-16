◆米大リーグドジャース―パドレス（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）は１５日（日本時間１６日）、試合前会見でＭ・マンシー内野手（３４）が腹斜筋の張りのため１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りすると発表した。程度はグレード１と重症ではないといい「シーズン終了になるとは思っていない。できるだけ早く回復すると願っている」とした。１３日（同