アメリカのトランプ大統領は、アラスカ州で開かれる米ロ首脳会談に向けて、さきほどワシントン近郊から出発しました。【映像】トランプ大統領が米ロ首脳会談に向け出発する様子トランプ大統領は15日、アラスカ州アンカレジでロシアのプーチン大統領と首脳会談を行います。ルビオ国務長官やベッセント財務長官、ラトニック商務長官らも同行します。会談を前にトランプ氏は記者団に対し、プーチン大統領について「互いに尊敬の