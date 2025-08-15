キャラクターコラボ専門ブランド「GARRACK （ギャラック）」から、TVアニメ『ONE PIECE』エッグヘッド編のルフィ、ゾロ、サンジをイメージしたスマートウォッチが、8月20日（水）に予約開始し、8月27日（水）より発売される。＞＞＞ルフィ、ゾロ、サンジのスマートウォッチをチェック！（写真42点）TVアニメ『ONE PIECE』の原作は『週刊少年ジャンプ』（集英社）で絶賛連載中の、尾田栄一郎作による少年マンガ。1997年の連載開始か