¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¯¥ê¥¢¥­¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ÅÍÍ¤Î¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ë¤´ÃíÌÜ¢ö¤×¤Ã¤¯¤ê´¶¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡¢¤­¤é¤á¤¯¥¹¥Þ¥Û¤ËÂçÊÑ¿È¢ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖHamee¡Ê¥Ï¥ß¥£¡Ë¡×¤è¤ê¡¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¯¥ê¥¢¥­¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥±¡¼¥¹¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥­¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥¯¥ê¥¢¥±¡¼¥¹¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¤×¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Î©ÂÎ´¶¤È¡¢Æ©ÌÀ¤Î¤¢¤ë¥­¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÌÏÍÍ¤¬¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯µ±¤­¤Þ¤¹¢ö¤µ¤é