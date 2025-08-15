¡Ú¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Û¤×¤Ã¤¯¤ê²Ä°¦¤¤¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡¦¥Æ¥£¥ó¥«¡¼¥Ù¥ë¤Î¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹
¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¯¥ê¥¢¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ÅÍÍ¤Î¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ë¤´ÃíÌÜ¢ö¡¡¤×¤Ã¤¯¤ê´¶¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡¢¤¤é¤á¤¯¥¹¥Þ¥Û¤ËÂçÊÑ¿È¢ö
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖHamee¡Ê¥Ï¥ß¥£¡Ë¡×¤è¤ê¡¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¯¥ê¥¢¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥±¡¼¥¹¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£
¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥¯¥ê¥¢¥±¡¼¥¹¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¤×¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Î©ÂÎ´¶¤È¡¢Æ©ÌÀ¤Î¤¢¤ë¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÌÏÍÍ¤¬¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯µ±¤¤Þ¤¹¢ö
¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÕÂ°¤Î¥ª¡¼¥í¥é¥Õ¥£¥ë¥à¤Ï¡¢¸÷¤ÎÅö¤¿¤êÊý¤ä¸«¤ë³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¼ê¸µ¤Ëßê¤á¤¤ò¥×¥é¥¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡Ö¥¢¥ê¥¨¥ë¡×¡Ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¡Ö¥Æ¥£¥ó¥«¡¼¡¦¥Ù¥ë¡×3¼ïÎà¤Ç¤¹¡£¿åºÌ¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤¬Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÎÃ¤·¤²¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢½ë¤¤²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª
Hamee¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢Hamee¸ø¼°EC¥â¡¼¥ë¤ª¤è¤Ó¾®ÇäÅ¹¤Ê¤É¡¢Hamee¼è°·Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤ª¼è¤ê°·¤¤Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡£
¡ù¥¥é¥á¥¤È²Ä°¦¤µ¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥ê¥¢¥±¡¼¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿2ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡ÊC¡ËDisney
