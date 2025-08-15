½ªÀï¤ò¹ð¤²¤ë¶Ì²»ÊüÁ÷¸å¤Ë½Ð·â¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÖºÇ¸å¤ÎÆÃ¹¶Ââ¡×¤Î°ÖÎîº×¤¬15Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¶Ì²»ÊüÁ÷Ä¾¸å¤Ë½Ð·â¤·¤¿¡ÖºÇ¸å¤ÎÆÃ¹¶Ââ¡×ÂçÊ¬¤Ç°ÖÎîº×80Ç¯ÌÜ¤ÎÌÛÅø ÂçÊ¬»Ô¤ÎÂç½§±¿Æ°¸ø±à¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÂçÊ¬³¤·³¹Ò¶õÂâ¤Î´ðÃÏ¤¬¤¢¤ê¡¢80Ç¯Á°¤Î15Æü½ªÀï¤ò¹ð¤²¤ë¶Ì²»ÊüÁ÷¤¬Î®¤ì¤¿¤¢¤È¡¢ÆÃ¹¶Ââ¤¬½Ð·â¡£19ºÐ¤«¤é24ºÐ¤ÎÂâ°÷¤é18¿Í¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ °ÖÎîº×¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤Î½»Ì±¤é¤ª¤è¤½50¿Í¤¬»²Îó¤·¡¢½Ð·â»þ¹ï¤Î¸á¸å