¶Ì²»ÊüÁ÷Ä¾¸å¤Ë½Ð·â¤·¤¿¡ÖºÇ¸å¤ÎÆÃ¹¶Ââ¡×¡¡ÂçÊ¬¤Ç°ÖÎîº×¡¡80Ç¯ÌÜ¤ÎÌÛÅø
½ªÀï¤ò¹ð¤²¤ë¶Ì²»ÊüÁ÷¸å¤Ë½Ð·â¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÖºÇ¸å¤ÎÆÃ¹¶Ââ¡×¤Î°ÖÎîº×¤¬15Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¶Ì²»ÊüÁ÷Ä¾¸å¤Ë½Ð·â¤·¤¿¡ÖºÇ¸å¤ÎÆÃ¹¶Ââ¡×¡¡ÂçÊ¬¤Ç°ÖÎîº×¡¡80Ç¯ÌÜ¤ÎÌÛÅø
ÂçÊ¬»Ô¤ÎÂç½§±¿Æ°¸ø±à¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÂçÊ¬³¤·³¹Ò¶õÂâ¤Î´ðÃÏ¤¬¤¢¤ê¡¢80Ç¯Á°¤Î15Æü½ªÀï¤ò¹ð¤²¤ë¶Ì²»ÊüÁ÷¤¬Î®¤ì¤¿¤¢¤È¡¢ÆÃ¹¶Ââ¤¬½Ð·â¡£19ºÐ¤«¤é24ºÐ¤ÎÂâ°÷¤é18¿Í¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ÖÎîº×¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤Î½»Ì±¤é¤ª¤è¤½50¿Í¤¬»²Îó¤·¡¢½Ð·â»þ¹ï¤Î¸á¸å4»þÈ¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌÛÅø¤òÊû¤²¤¿¤¢¤È¡¢°ÖÎîÈê¤Ë¶Ì¶ú¤òÊô¤²¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²Îó¼Ô¡Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¼ã¤¯¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
°ÖÎîº×¤Ë¤ÏÊÌÉÜÂç³Ø¤Î³ØÀ¸5¿Í¤â»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£5¿Í¤ÏÂç³Ø¤Î¥¼¥ß¤ÇÂçÊ¬¸©Æâ¤ÎÀïÁè°äÀ×¤Ê¤É¤ò½ä¤Ã¤ÆÎò»Ë¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Æ±À¤Âå¤Î¼ã¼Ô¤¬ÀïÁè¤ÇÂº¤¤Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿»´¾õ¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê³ØÀ¸¡Ë¡ÖÆüËÜ¤ÎÀïÁè¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÆ±¤¸¼ã¤µ¤ÇÆÃ¹¶¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀïÁè¤Ïµ¯¤³¤·¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢ÂçÊ¬³¤·³¹Ò¶õÂâ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¶¿ÅÚ¸¦µæ²È¤ÎµµÅÄ²í¹°¤µ¤ó¤¬¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤¬»£±Æ¤·¤¿ÂçÊ¬´ðÃÏ¤Î¶õ½±±ÇÁü¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Çú·â¤ò¼õ¤±¤¿¾ì½ê¤äÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µµÅÄ²í¹°¤µ¤ó¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Ã¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬Ê¿ÏÂ¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤òÇ§¼±¤·Ä¾¤¹°ì¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼çºÅ¼Ô¤Ï¡ÖÈá»´¤ÊÀïÁè¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£