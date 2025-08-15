第１０７回全国高校野球選手権大会の第１０日（１５日）の第１試合は東洋大姫路（兵庫）がエース木下（３年）の力投と２桁安打の猛攻で８―４と花巻東（岩手）を下し、１４年ぶりの夏２勝目を挙げた。東洋大姫路は木下が苦しいながらも９回途中１３６球を投げて９安打、４失点の力投。８―４で迎えた９回無死、代打・千葉脩（３年）に二塁打を許したところでセンバツまで「１」を背負った阪下（３年）がマウンドに上がり、後続