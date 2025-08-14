街中が踊り一色に染まる中、8月14日、徳島城博物館では笛や三味線など鳴り物の名手が奏でる「阿波おどりライブ」が開かれました。このライブは、阿波踊りの鳴り物の魅力を知ってもらおうと、毎年開かれています。ステージでは、みさと笛、三味線、尺八、それぞれの鳴り物名人3人が、演舞場とは一味違う「よしこの」の音色を響かせ、観客を魅了しました。音色に導かれ、阿波踊りの達人集団、「藍吹雪」も踊り込みます。最後は