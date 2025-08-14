タレントの中川翔子が１４日、インスタグラムを更新。妊娠中の双子は計画帝王切開になる可能性があることを明かした。中川はこの日「胎動が楽しいです、双子それぞれいろんな場所で動いてくれる、これだけはいましか味わえない楽しみだなぁと！夫がさわるとなぜかシーンと黙る、はあるあるだと思いますがトントン、としたらトントン、と返してくれたみたい！キックゲーム成功、不思議だー！」と近況をつづった。続けて「さて