話題沸騰のボンタンアメ。とある理由で人気が高まっています。【画像を見る】始まりは今年2月？ある投稿が話題に…ボンタンアメをめぐる "アノ説“真偽について専門家は…街の人「以前、母がコンサートに行ったときに『ボンタンアメ食べたらお手洗いにいきたくなくなった』みたいな」上映時間が長い映画や舞台の途中で、トイレのために席を立ちたくない！そのようなときにボンタンアメを食べておけば「尿意を感じなくなる」