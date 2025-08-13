お盆休みの新宿・歌舞伎町のトー横に、多くの若者が今、集まっています。こうした動きに、東京都がある警鐘を鳴らしています。お盆休みの12日午後11時、東京・歌舞伎町夏休みでにぎわう通りを進み、トー横エリアへと向かうと、路上に座り込む多くの若者たちがいました。歩道のみならず、車道にまではみ出てしまっています。さらに、広場で座り込まないよう設置された柵を跳び越え、中に入っていく女性が。その後も、キャリーケー