学歴詐称疑惑の渦中にある静岡県伊東市の田久保真紀市長（55）。8月13日に自身の学歴問題を調査する市議会の特別委員会（百条委員会）に初めて出頭したが、証人尋問での“トンデモ答弁”が物議を醸している。田久保氏をめぐっては、市広報誌で「東洋大学法学部卒業」と紹介されていたものの、実際には除籍となっていたことが判明。また、百条委員会から求められてきた卒業証書とされる資料の提出は、刑事告発されたことなどを理由