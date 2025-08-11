九州にもたらした大雨は、大分県内各地の観光地に大きな影響を及ぼし、明暗が分かれる3連休最終日となりました。 【写真を見る】かき入れ時なのに…大雨で明暗分かれた観光地水族館は来場2割増で混雑大分・3連休最終日 （吉田キャスター）「午前11時の湯の坪街道です。傘を差して歩く人の姿も見られますが、3連休の最終日ということを考えると観光客の数は少な目です」 全国有数の観光地、由布市湯布院町の湯の坪街道