広陵が出場辞退を表明した10日、他の出場校からは驚きや残念がる声が出た。大会第9日の2回戦で対戦予定だった津田学園は不戦勝に。同校は2017、19年大会と2回戦で敗退しており、佐川監督は「2勝目の壁を破れなかった。2勝目をかけた広陵との対戦を楽しみにしていた」と惜しんだ。同監督はSNSでの状況は把握し、選手には「グラウンドに立ったら雑念は切り離せ」と伝えていた。甲子園での試合機会が一つ消える事態に「残念でなら