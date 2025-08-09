トランプ米政権から５０％の高率関税が課されたインド政府が米国産武器・航空機などの導入手続きを一時中断するという報道があった。ロイター通信は８日（現地時間）、情報筋を引用し、インド政府は数週間以内にシン国防相を米国に派遣して米国産武器の導入を発表する計画だったが、最近これを取り消したと報じた。導入発表が保留された米国産武器はボーイングＰ−８対潜哨戒機６機と関連支援システム、ストライカー装甲車、ジャベ