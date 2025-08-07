FC東京は7日、MF西堂久俊(24)がレノファ山口FCへ期限付き移籍することを発表した。期間は2026年1月31日までで、FC東京都対戦する公式戦には出場できない。西堂は大卒3年目の今季、期限付き移籍から復帰するも公式戦の出場はなかった。昨季は鹿児島ユナイテッドFCとFC岐阜に期限付き移籍してJ2で10試合1得点を記録し、J3では3試合に出場していた。両クラブを通じて以下のようにコメントしている。▽FC東京「FC東京で、なかなか