県は8月6日、防災士養成講座に参加する162人分の個人情報を、誤って流出させるミスがあったと発表しました。流出したのは、県と徳島大学が主催している「防災士養成講座」の参加希望者162人分の個人情報です。県によりますと、5日、受講の申し込みのあった県内の1団体に対し、受講の決定通知をメールで送る際、誤って受講希望者全員の氏名や住所、電話番号などの個人情報が入ったファイルを添付し、送信したということです。