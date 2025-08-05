なかには数秒で終わるものもある。短くて強烈な刺激を盛り込んだ「ショート動画」が、時代のスピード感に合わせてメディア市場の中心に躍り出ている。【写真】佐藤健は叩かれ…急接近する日韓エンタメ業界その流れに合わせて、ドラマやバラエティ番組はもちろん、ウェブトゥーン（ウェブ漫画）までもが短い形式で作り直されている。韓国の動画配信サービス（OTT）業界はすでにその態勢を整えた。TVINGは最近、ショート動画専用ブラ