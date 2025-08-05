超美技でドジャース撃破に貢献したヌートバー(C)Getty Imagesカージナルスのラーズ・ヌートバーが、2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を彷彿させるスーパープレーで、ドジャース撃破の立役者となった。【動画】ヌートバーが魅せた！スーパープレーでドジャースの勢いを止める現地時間8月4日の敵地ドジャース戦に「5番・右翼」で先発出場。1点リードの9回、大谷翔平の右前安打で無死一塁となった後、ムーキー