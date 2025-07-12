◇NBA・サマーリーグブルズーラプターズ（2025年7月11日米国・ラスベガス）NBAサマーリーグにブルズの一員として参加している河村勇輝（24）が、11日（日本時間12日）のラプターズ戦にベンチ入り。第1Qから途中出場した。前半は3得点1アシスト3リバウンドをマークした。昨年パリ五輪終了後、NBAに挑戦してエキシビット10契約からグリズリーズと2WAY契約を勝ち取った河村。ハイライトに残るようなプレーも多く残したが、