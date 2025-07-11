株式会社ミキモトは、パリ・オートクチュール・コレクション期間中の７月８日に、パリ・ヴァンドーム広場のHôtel d’Évreuxにてプレスプレビューを実施。新作ハイジュエリーコレクション「Les Pétales（レ ペタル）」を発表した。今回の発表を祝し、会場にはミキモトとパートナーシップを結んでいるNumber_iの神宮寺勇太をはじめ、ディリラバ（ミキモトグローバルブランドアンバサダー）、ジェームス・ジラユ（ミキ