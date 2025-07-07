¥µ¥Ã¥«ーJ2ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ï7·î5Æü¡¢¥Ûー¥à¤ÇÆ£»ÞMYFC¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³7»î¹çÉé¤±¤¬¤Ê¤¯¡¢¥×¥ìー¥ª¥Õ·÷Æâ¤Î5°Ì¤È¹¥Ä´¤Î¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¡¢13°Ì¤ÎÆ£»ÞÁê¼ê¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Á°È¾16Ê¬¡¢Æ£»Þ¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ìー¤«¤éÀèÀ©¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÉ¤¤¤Ä¤­¤¿¤¤¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ÏÁ°È¾38Ê¬¡¢¥¹¥ëー¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥ëー¥«¥¹¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¤¬¥­ー¥Ñー¤È1ÂÐ1¡¢¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î·èÄêµ¡¤ò