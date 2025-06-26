「映画ってこんなに酷いものなの!?」【写真】二階の寝室の秘め事“超”自主製作を標榜し、監督の自宅で撮影が行われた18禁映画『アジアのユニークな国』が6月28日に公開される。CM界の鬼才が自宅で一つ屋根の下で義父を介護し、2階の寝室で違法風俗を行っている主婦・曜子（鄭亜美）の日常をきわどいセリフと性描写を交えて描く。脚本・監督を務めたのは山内ケンジ（66）。日清のUFO仮面ヤキソバン、ソフトバンクモバイル「白戸家