町奉行所のとんでもない激務『鬼平犯科帳』では、火付盗賊改に協力的な南町奉行と、長谷川平蔵をライバル視する北町奉行という対照的な2人の町奉行が登場します。※あわせて読みたい記事：驚きの捜査手法！鬼平・長谷川平蔵が江戸時代屈指の高い犯罪検挙率を誇ったのは何故か？【前編】「大江戸八百八町」はウソ！？超巨大都市・江戸は行政区分や町奉行の管轄もめちゃくちゃだった北町奉行所と南町奉行所という名称は管轄範囲が北