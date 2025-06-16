ドジャース・大谷翔平【写真：Getty Images】フルカウント

大谷翔平、17日パドレス戦で投手復帰決定 球団が異例発表…663日ぶり

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ドジャース大谷翔平が、16日のパドレス戦で先発登板することが決定した
  • 球団が公式SNSで発表し、エンゼルス時代以来となる663日ぶりのマウンドに
  • 指揮官は「彼は試合で投げる準備が出来ている」と話していた
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