今年1月、法政大学のキャンパスでハンマーで大学生8人にけがをさせた罪に問われている女の初公判が行われ、女は起訴内容を認めました。法政大学の学生だった韓国籍のユ・ジュヒョン被告（23）は今年1月、東京・町田市にある法政大学多摩キャンパスの教室で、大学生の男女8人にハンマーを振り下ろして頭にけがをさせた傷害の罪に問われています。ユ被告は逮捕当時、犯行の動機について「いじめをやめさせるには同じ教室の学生を殴る