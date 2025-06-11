カナダで１５〜１７日に開催される先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）で採択が予定される合意文書のうち、重要鉱物分野の原案が判明した。世界有数のレアアース（希土類）などの生産国である中国への輸入依存度を下げることを念頭に、調達先の分散化に向けて目標期限を示す工程表を年内に策定する。米国のトランプ政権と欧州の結束が乱れる中、サプライチェーン（供給網）の安定化は優先事項と捉え、足並みをそろえる形だ。今