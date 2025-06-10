スマホやカメラの高性能化につれて、扱うデータの容量は増すばかり。撮りためてきた大量の写真や動画をどう整理しようかと悩んでいる人は多いはず。便利なクラウドサービスも容量がかさめばランニングコストがかかるし、ネット環境がないと使えないのはシーンによってはちょっと不便…。そんな悩みを解決するべく新たな選択肢として登場したのが、この5月よりMakuakeで先行発売中のポータブルNAS「UnifyDrive（ユニファイドライブ