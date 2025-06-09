À¼Í¥¡¢²Î¼ê¤ÎÎÓ¸¶¤á¤°¤ß¡Ê58¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÂê¤·¡Ö¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«ËÜÅö¤Ë¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤ÎÀ¯¼£·ÏYouTuber¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤ÆÊ¸¾Ï¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÉô½¤Àµ¡£¡Ö°Ê²¼ÊÑ¹¹»ä¤¬´Ú¹ñYouTuber¤µ¤ó¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤é´Ú¹ñ¤ÎÍ§¿Í¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢´Ú¹ñ¤Ï¹ñÆâ¤Ç±¦ÇÉ¡¢º¸ÇÉ¤ÇÂÐÎ©¤¬¤¢¤êµ®Êý¤¬±¦ÇÉ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë