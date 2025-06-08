¿Íµ¤³¨ËÜ¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î¤ª²Ö²°¤µ¤ó¡Ö¥Õ¥é¥ï¡¼¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯6·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Á¥§¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖFlower Miffy miffy 70th °ìÎØÁÞ¤·¡×¤È¡ÖFlower Miffy miffy 70th ¥Ô¥Ã¥¯¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¡ä¡ä¡ä°ìÎØÁÞ¤·¤ä¥Ô¥Ã¥¯¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Ï¾®¤µ¤Ê¤¦¤µ¤®¤Î½÷¤Î»Ò¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Î³¨ËÜºî²È¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ê