6月、7月にカムバックを控える、KISS OF LIFE（キスオブライフ）、ITZY（イッチ）、TWICE（トゥワイス）が、それぞれストレートのロングヘアで揃えたコンセプトフォトやティザー映像を公開して注目を集めている。 【画像】メンバー全員がストレートロングヘアで揃えたビジュアルを披露（①-③キオプ④ITZY）⑤-⑦お揃いヘアで双子感溢れるアイリーンとスルギ【動画】全員