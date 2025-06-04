4日午前7時15分ごろ、宮城県利府町の新幹線総合車両センターで停電が発生し、仙台駅に向かう予定の東北新幹線やまびこ208号が発車できなくなった。復旧後、約25分遅れで仙台駅を出発した。JR東日本によると、架線の下でカラスの死骸が見つかっており、感電したとみられる。約530人に影響が出た。