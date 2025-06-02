2024Ç¯9·î¤ËÌ¶´ôÄ®¤Î¹ñÆ»¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¡¢ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢2¿Í¤ò»à½ý¤µ¤»¤¿ÃË¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢¸¡»¡¤Ï6·î2Æü¡¢Ä¨Ìò12Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ý¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈþÇÈÄ®¤Î¸µ²ð¸î»Ù±çÀìÌç°÷¤ÎÃË¡¢60ºÐ¤Ç¤¹¡£Èï¹ð¤Ï2024Ç¯9·î¡¢Ì¶´ôÄ®¤Î¹ñÆ»¤Ç¼ò¤ò°û¤ß¡¢Àµ¾ï¤Ê±¿Å¾¤¬º¤Æñ¤Ê¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢¥»¥ó¥¿ー¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤ÆÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Î¼Ö¤ËÀµÌÌ¾×ÆÍ¡£±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¶´ôÄ®¤Î86ºÐ¤ÎÃËÀ­¤ò»àË´¤µ¤»¡¢½õ¼êÀÊ¤Î8