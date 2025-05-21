チキンカツねこちゃんホンポ

「おいしそうなチキンカツとかわいいチキンカツ」45万表示を突破した光景

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • Threadsアカウントに投稿されたチキンカツと猫の写真が話題になっている
  • こんがりと揚がった色も、下のほうが丸みを帯びている形もそっくり
  • 「カツは可愛い...?」「右左逆じゃないですか?」などの声が寄せられた
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