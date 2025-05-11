不正出血や下腹部の違和感など、これまでにない体調の変化から始まった異変。検査を重ねた結果、篠田千奈美さんに告げられたのは「子宮頸がん」でした。現在は徐々に回復し、再び日常を取り戻しつつある篠田さんの治療と向き合う姿勢、そして心の支えなどについて、話を聞きました。 体験者プロフィール：篠田 千奈美 岡山在住、1984年生まれ。19歳で結婚・出産。20歳で離婚しシングルマザーに。現在は同い年の