【MLB】ブレーブス 4―3 ドジャース（5月4日・日本時間5日／アトランタ）【映像】バックネット裏に注目！話題となった小さな応援団ドジャース大谷翔平ブレーブス戦に「1番・DH」で先発出場した。敵地トゥルイスト・パークのバックネット裏には、ひときわ目を引く“ちびっこ応援団”が現れた。3回、ドジャースは0ー2と2点ビハインドの中、2死二塁のチャンスで大谷に打席が回ってきた。集中して構える大谷の背後、バックネッ