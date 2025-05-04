2022Ç¯4·î¤è¤ê»ÏÆ°¤·¡¢¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥¢¥«¥Ú¥é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¼Á¤Î¹â¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯7·î¤ËTV¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤¦¤¿¤´¤¨¤Ï¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¡Ù¡£ËÜÆü¡¢¤¦¤¿¥ß¥ë3¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHappy Utamille Day¡×Æâ¤Î¸ø³«À¸ÊüÁ÷¤Ë¤Æ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¦¤¿¤´¤¨¤Ï¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö»×¤¤½ÐÏÃ¡×¤¬7·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ä¡ä¡ä¡Ø»×¤¤½ÐÏÃ¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤äºîÉÊ¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë