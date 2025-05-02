by Daniel Oberhaus¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Ç¿·Àß¤µ¤ì¤¿À¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê(DOGE)¤Î¥È¥Ã¥×¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¸úÎ¨²½¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç´û¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÁÈ¿¥²òÂÎ¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤¬¡¢12¿Í¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇºÇ¶á¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Elon Musk opens up: Admits DOGE has fallen short of expectationshttps://www.axios.com/2025/05/01/elon-musk-doge-interviewMusk says DOGE, ¡Æa way of life,¡Ç will