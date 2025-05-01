¼Â¸³¤È³×¿·¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¥Ó¥ç¡¼¥¯¡ÊBjork¡Ë¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â¼Â¸³Åª¤«¤Ä³×¿·Åª¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥¢¥È¥ê¥«¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÁÔÂç¤Ë¤·¤ÆÁÔÎï¤Ê¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÌÏÍÍ¤ò4K¡¿¥É¥ë¥Ó¡¼¥¢¥È¥â¥¹¤Ç¹ï¤ó¤À¡Ø¥Ó¥ç¡¼¥¯:¥³¡¼¥Ë¥å¥³¥Ô¥¢¡Ù¤¬¡¢Íè¤¿¤ë5·î7Æü¤è¤ê¡¢Ìó25¥«¹ñ¤Î600¤òÄ¶¤¨¤ë±Ç²è´Û¤ÇÆ±»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ê¢¨Åìµþ¡¦Âçºå°Ê³°¤Ï1Æü¸ÂÄê¾å±Ç¡Ë¡£¥Ó¥ç¡¼¥¯¤¬²»¤È»ë³Ð¤ÇÉÁ¤¯¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¥®¥ê¥·¥ã¿ÀÏÃ¤Î¡ÉË­¾÷¤Î³Ñ¡É¤ËÍ³Íè¤·¡¢Ë­¤«¤µ¤äÂ¿ÍÍÀ­¤ò¼¨º¶¤¹