フリーアナウンサー岡副麻希が6日、自身のインスタグラムを更新。生後11ヶ月となった娘とのツーショットを公開した。【写真あり】「すっぴん？」親子ショットを公開した岡副麻希岡副は「つうじょううんこうずっと娘と過ごしていると曜日感覚がなくなりがち！笑」と子育てママの“あるある”をつづり「ツーショットなさすぎる！と、とりあえず自撮りしてみたけど花粉症の顔してる」と自虐気味に親子ショットを投稿。ハッシ