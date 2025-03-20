この記事をまとめると ■巨匠ジョルジェット・ジウジアーロが手がけたクルマも中古なら手ごろな価格で手に入る ■フィアット・パンダ、アルファロメオ・ブレラ、アルシオーネSVXなどが狙える ■マイナーなものでは2代目ダイハツ・ムーヴの前期型標準車もジウジアーロによる1台 ジウジアーロ・デザインを乗りまわせ！ イタリアを代表する工業デザイナーであり、イタルデザインの創設者としても知られるジョルジェット・ジウジアー