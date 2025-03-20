俳優の松重豊が世界的K-POPアイドルのBTS・JINとサウナに入った。【写真】日本人女性がJINにキスを試みた決定的瞬間3月18日、BTS公式YouTubeチャンネルではリアルバラエティ『走れソクジン』第26回が公開された。動画内で、JINは『劇映画 孤独のグルメ』の監督・脚本・主演を務める松重豊、そして歌手のカンナムとともにチムジルバン（韓国式サウナ）に入った。初めてチムジルバンに入るという松重に、JINはタオルの“羊巻き”を伝