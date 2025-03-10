ÆÁÅç¸©¹â¹»PTAÏ¢¹ç²ñ¤ÎÍÂ¶â¤Ë5000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë»ÈÅÓÉÔÌÀ¶â¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ç¡¢Àè½µ¤«¤éÏ¢¹ç²ñ¤¬ºîÀ®¤·¤¿»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë³Æ³Ø¹»¤ÎPTA¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ëÀâÌÀ²ñ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃåÉþ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÁ°²ñÄ¹¤ÎÃËÀ­¤Ï¡¢¡ÖÍ·¶½Èñ¤äÀ¸³èÈñ¤Ê¤É¤Ë»È¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÃåÉþ¤òÇ§¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸©Æâ¤Î¹â¹»PTA¤Çºî¤ë¡Ö¸©¹âÅù³Ø¹»PTAÏ¢¹ç²ñ¡×¤ÎÍÂ¶â¤Ë¡¢5000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë»ÈÅÓÉÔÌÀ¶â¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯11·î¡¢¼è°ú¤Î¤¢¤ëÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤«¤é¡¢Ì¤Ê§¶âÌó230