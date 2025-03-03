「この度、新しい命を授かることができました。第5子になります。いやぁ、もう、めちゃくちゃ嬉しいです」3月3日、YouTubeで妊娠を発表したのはタレントの辻希美（37）だ。’07年6月に俳優の杉浦太陽（43）と結婚した辻は、同年11月に第1子長女を出産。その後も’10年12月に第2子長男、’13年3月に第3子次男、’18年12月に第4子三男を出産している。今回第5子を妊娠した辻は「私自身が33歳、34歳の時ぐらいから、『5人目がほしいな